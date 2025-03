Universitário, Davi Brito mostra primeiro dia de aula: "Filho vai ser Dr."

Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após bastante ansiedade, as aulas de Davi Brito na faculdade começaram. O campeão do BBB 24 compartilhou fotos do primeiro dia como estudante de Direito nesta terça-feira, 25.

Davi apostou em um look social para o momento especial. “Avisa lá para a moça do limão que o filho dela vai ser Dr. com certeza”, escreveu o baiano na legenda. “O homem já foi vestido a caráter”, brincou a mãe do rapaz, Elisangela Brito.

Os internautas elogiaram e desejaram boa sorte a Davi. “Só vai, maninho”, escreveu uma pessoa. “Meu advogado. Agora sim”, disse outra. “Predestinado a vencer. Voe, o mundo é seu”, comentou mais uma internauta. Outra disse: “Estude mesmo, pois o conhecimento liberta a alma Deus abençoe”.

Veja a publicação:

Davi Brito se matriculou para cursar Direito, apesar de ter falado muitas vezes sobre o sonho de cursar medicina durante o BBB 24. O ex-BBB chegou a receber críticas na internet sobre a mudança.