Urach mostra exames e dá conselhos para seguidores: “Muito cuidado”

Andressa Urach alerta seguidores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach compartilhou, nessa quarta-feira, 13, com os seus seguidores no Instagram os resultados de alguns exames que ela fez e decidiu aconselhar os seus fãs sobre a importância de se prevenir nas relações sexuais.

“É muito importante você cuidar da sua saúde, usar preservativo, mesmo você que é criador de conteúdo. Existe uma janela muito perigosa quando você tem uma relação sexual sem usar preservativo. Tenha muito cuidado, você que é criador de conteúdo e você que não é”, iniciou.

Urach fez um alerta para as mulheres: “Principalmente você, menina, que sai para a balada, que conhece o cara e fica com ele. A maioria dos homens não gostam de usar preservativo. Então, tenha muito cuidado. Hoje, eu só gravo com pessoas que têm todos os exames e mesmo assim eu uso preservativo. E na minha vida pessoal também”.

Ela também mandou um recado para os rapazes que pretendem ter uma chance com ela. “Eu não saio com ele enquanto ele não me mostra os exames dele. Isso é uma coisa que eu coloquei na minha vida. Então, os próximos pretendentes saibam que você vai ter que fazer o exame para ficar com a mamãe”, completou.