Venceu disputa? Suposto 4º filho de Gugu mostra luxo e desabafa

Ricardo Rocha briga por parte da herança de Gugu - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Record

Ricardo Rocha, que diz ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), não se pronunciou a respeito do suposto pedido de indenização de R$ 100 milhões que teria sido feito pela família do apresentador. No entanto, ele causou nas redes sociais com mensagens enigmáticas.

O comerciante postou, na manhã desta sexta-feira, dia 14, mensagens bíblicas sobre "justiça" e o livramento de uma "aflição". Ele também apareceu na frente de um carro de luxo e declarou: "De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei".

As publicações ocorreram depois das notícias de que herdeiros de Gugu Liberato estariam irritados com a tentativa de Ricardo Rocha em comprovar que o famoso também é pai dele, mesmo após o resultado negativo do exame de DNA.

O advogado Nelson Willians, que representa as filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia, negou ao jornal Extra a decisão de pedir indenização do empresário.

"O processo está sob segredo de justiça, o que nos impede de fornecer detalhes sobre sua tramitação. No entanto, podemos informar que não há nenhuma nova ação em andamento originada contra o senhor Ricardo Rocha por parte da família de Gugu Liberato", falou.

Ele, porém, criticou o comerciante: "Os supostos abusos processuais mencionados ocorreram no mesmo processo, no qual o senhor Ricardo Rocha, apesar da paternidade já ter sido afastada por meio de exames de DNA, persiste em apresentar uma nova tese, sem qualquer fundamentação concreta, baseando-se apenas em especulações".