Segue a briga: suposto 4º filho de Gugu pode pagar milhões a herdeiros

Ricardo Rocha e Gugu Liberato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A polêmica envolvendo Ricardo Rocha, conhecido como o suposto 4º de Gugu, e a família do apresentador, que morreu em 2019, ganhou mais desdobramentos. Isso porque o homem pode ser condenado por má-fé e ter de pagar uma indenização milionária depois que os filhos oficiais de Gugu Liberato recorreram à Justiça. As informações são do Splash.

O vendedor de carros de luxo entrou com um pedido de exumação do corpo, interdição da sepultura e bloqueio do patrimônio após dois exames de DNA comprovarem a falta de parentesco. Segundo ele, o apresentador não seria filho biológico de dona Maria do Céu Morais Liberato, e por esta razão os testes teriam dado negativos. A Justiça acolheu a demanda.

Esse posicionamento de Ricardo fez com que os herdeiros legítimos se irritassem. Depois disso, decidiram pedir na Justiça sua condenação por litigância de má-fé. Eles também querem o pagamento de uma indenização que pode ultrapassar a casa dos R$ 100 milhões. Eles afirmam que Ricardo tem causado constrangimento e provocado prejuízos financeiros e psicológicos.

De acordo com o Splash, a defesa dos herdeiros de Gugu é dividida em dois times. De um lado está Carlos Regina, responsável pelos interesses de João Augusto di Matteo Liberato, Maria do Céu, os irmãos e os cinco sobrinhos do apresentador. E do outro está Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia di Matteo Liberato.

Eles entraram com documentos distintos, mas pedindo exatamente a mesma coisa. Todos querem que a Justiça impeça a realização da exumação do corpo do apresentador, bem como a condenação de Ricardo Rocha e o pagamento de indenizações.

Para eles, Rocha tem agido de má-fé por não cumprir com as exigências que ele mesmo fez ao longo de todo o período em que houve a discussão em torno da realização dos exames de DNA. Os advogados dizem que, numa audiência realizada em 9 de setembro de 2024, o vendedor de carros teria concordado em não realizar a exumação do corpo caso a comparação de seu material genético fosse realizada com a de dona Maria e seus outros dois filhos.

Além disso, os representantes legais dos parentes de Gugu também apontaram que Ricardo apelou para a teoria de que o apresentador fosse filho adotivo de Maria do Céu por mero desespero e afirmam que tal colocação não passa de um devaneio do vendedor.

Prejuízo

Ricardo Rocha pode contrair uma dívida gigante ao final dessa batalha judicial. Os advogados pedem a condenação do vendedor ao pagamento de 20% em honorários advocatícios. Caso a Justiça acate esta decisão, ele terá que pagar R$ 50 milhões para cada um dos escritórios, totalizando R$ 100 milhões.

A defesa da família Liberato também exige a condenação de Rocha por litigância de má-fé, um crime que não prevê prisão, mas imputa ao condenado o pagamento de uma multa que pode variar de 1% a 10% do valor da causa. Ou seja, ele pode ainda ter que desembolsar entre R$ 2,5 milhões e R$ 25 milhões.