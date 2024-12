Vídeo: Ivete leva filhas para cinema e movimenta shopping em Salvador

Ivete levou as filhas para o cinema em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo decidiu aproveitar um dia de folga para levar as filhas, Marina e Helena, para um cinema em shopping em Salvador, nesta quinta-feira, 28.

Em vídeo, divulgado por um perfil de fãs, a cantora apareceu segurando as herdeiras e conversando com crianças que estavam presentes no espaço.

De acordo com o fã-clube, Marina chegou a tentar organizar o pessoal que estava no cinema e garantiu que a baiana iria tirar fotos com todos.

Ivete levou as filhas para o cinema do Shopping Barra para assistir Moana 2, que está estreando nesta quinta nos cinemas brasileiros.

Confira o vídeo: