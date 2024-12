Fora de Salvador? Ivete é anunciada no Réveillon de outra cidade

Ivete assume a festa às 22h e canta até a virada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na sexta-feira, 22, algumas atrações confirmadas para o Réveillon. Os cantores baianos Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia estão entre os nomes anunciados para o ano novo na cidade maravilhosa.

"Pediram para eu não vazar mas.. Réveillon no Rio vai ter... Caetano e Bethânia, Ivete Sangalo e Anita! Turistas, podem reservar seus quartos de hotel! Cariocas, se preparem", postou.

O município vai erguer 13 palcos com shows pela cidade, sendo 3 deles em Copacabana, e um será dedicado à canção gospel — ficará no Leme. A queima de fogos no bairro terá 12 minutos, partindo de 10 balsas. Segundo o prefeito Eduardo Paes (PSD), a trilha sonora que acompanhará o espetáculo terá o objetivo de mostrar a diversidade da cultura brasileira.

Caberá aos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia abrir os trabalhos no Palco Rio, às 20h, no único show gratuito da turnê histórica. “É um show que vendeu com lotação esgotada desde que foi anunciado. E, para nós, oferecer isso de forma gratuita na Praia de Copacabana é uma alegria”, disse Paes.

Ivete assume a festa às 22h e canta até a virada. Pausa para os fogos, e Anitta sobe na boca de cena à 0h12 para dar as boas-vindas a 2025. Às 2h, tem Xand Avião, e às 3h30, a Unidos do Viradouro.

A Prefeitura do Rio espera atrair até 2 milhões de pessoas para as areias de Copacabana no réveillon.