Ivete exibe banho na Baía de Todos os Santos e encanta: "Melhor lugar"

Ivete Sangalo aproveitou dia em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo deixou seus seguidores encantados com um vídeo muito especial, nesta sexta-feira, 22. A cantora apareceu curtindo um mergulho em uma área da Baía de Todos os Santos.

O vídeo mostra uma parte que fica localizada bem próxima do apartamento de luxo em que vive, no bairro do Campo Grande. Na legenda da publicação, Ivete destacou o amor pela Bahia.

"A BAHIA É!", escreveu a artista, que ainda colocou no vídeo a música 'Seus Recados', parceria com Liniker.

Nos comentários, Ivete Sangalo recebeu elogios, assim como a região da cidade. "Melhor lugar do mundo", comentou uma pessoa.

Outro internauta declarou: "Nossa Sereia". Um terceiro disse: "Aproveita mesmo, minha diva. Essa sereia é a maioral".