Ivete se manifesta sobre boatos de affair com Xuxa: "Teve uma coisa"

Ivete Sangalo surpreendeu com comentário sobre um antigo boato de affair com Xuxa Meneghel. No passado, circularam rumores de que ela e a apresentadora viviam um romance secreto.

Durante o Lady Night, a cantora baiana reagiu: "A gente teve uma coisa". Ivete ainda destacou: "Eu e Xuxa não tivemos um ‘trelelê’, nós já tivemos um ‘ilariê’. Eu e Xuxa, a gente teve sim um… Foi onde eu me descobri uma mulher mais aberta, a gente teve uma coisa".

A pergunta surgiu quando Ivete passou por um polígrafo, conhecido popularmente como máquina da verdade, na atração de Tatá Werneck.

No entanto, questionada se ela e Xuxa tiveram um “trelelê”, o detector de mentiras destacou que o comentário dela não foi verdadeiro. “Ela mente”, falou o especialista. “Ah, eu queria tanto! Uma ‘paquichupa’”, lamentou Tatá Werneck, aos risos.

Confira a declaração: