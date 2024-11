Ivete para show e dá "bronca" em fã que fumava cigarro eletrônico

Ivete Sangalo disparou contra fã - Foto: Reprodução | Globo

Ivete Sangalo mostrou mais uma vez que é sincerona e surpreendeu o público do Folianópolis, micareta que acontece anualmente na capital catarinense. Nesta sexta-feira, 15, a cantora deu uma bronca em um fã que curtia a festa.

A artista interrompeu a sequência de músicas que cantava e "puxou a orelha" de um folião que fumava um cigarro eletrônico no camarote.

Ivete foi direta no homem e declarou que uma pessoa fumando pode se sentir "mais potente, mais charmoso, mais gatinho", mas pontuou que o tabagismo causa diversos problemas à saúde.

"Você é lindo, não vou dizer quem é, mas não está combinando com cigarro eletrônico. Na segunda volta você vai me mostrar ele quebrado sendo jogado no lixo, ok?", disparou a baiana.

Imediatamente, depois da bronca da cantora, ele jogou o cigarro fora. "Jogou fora já, te amo. Deus lhe abençoe, gosto assim, tem que obedecer à mamãe", pontuou.

"Mães nunca estão erradas. Então, se eu sou mainha, não estou errada", completou a baiana, que seguiu a apresentação.