VÍDEO: Jon Bon Jovi ajuda a salvar mulher na beirada de ponte

Vídeo mostra o momento em que Jon Bon Jovi ajuda a mulher - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Jon Bon Jovi ajudou a salvar uma mulher que estava na beirada de uma ponte na cidade americana de Nashville, no Tennessee, Estados Unidos, na última terça-feira, 10.

Leia também:

>> Bon Jovi confirma casamento do filho com Millie Bobby Brown: "Feliz"

>> Millie Bobby Brown se casa em segredo com filho de Bon Jovi

>> Brasileiro, muso do OnlyFans é preso após fazer orgia em balada

Segundo a polícia metropolitana, ele ajudou a convencer a mulher não identificada, que estava do outro lado da grade de proteção, a voltar para a passarela da ponte.

As autoridades compartilharam um vídeo que mostra o cantor acompanhado de uma equipe de filmagem no local quando vê a mulher na beirada. Ele e outra pessoa se aproximam e conversam com a mulher, até que a ajudam a saltar a grade de volta. No fim, ela e Bon Jovi se abraçam.

“É preciso que todos nós ajudemos a manter uns aos outros seguros”, elogiou o chefe de polícia John Drake.

Assista ao vídeo: