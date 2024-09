Brasileiro, muso do OnlyFans é preso após fazer orgia em balada

Caso aconteceu nos EUA - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Diego Barros, brasileiro que faz sucesso no OnlyFans, foi preso após conduzir um sexo grupal na pista de dança de uma boate nos Estados Unidos. A orgia ocorreu em agosto e era alvo de investigação policial. O brasileiro se entregou nesta quinta-feira, 5.

Segundo o site Valley Central, o brasileiro foi indiciado pelos crimes de atentado ao pudor e por prostituição. A Justiça dos Estados Unidos estipulou pagamento de fiança no valor de US$ 4 mil (cerca de R$ 22,5 mil na atual cotação da moeda) para que ele responda as acusações em liberdade.

Além de Diego, foram presos Dionicio Luna Aguirre, Mark Anthony Watts e Alvaro Costilla por crimes como atentado ao pudor, prostituição e adulteração de provas.

Diego Barros é popular e faz sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Além dos vídeos pornográficos, ele também costuma fazer apresentações como stripper com cenas adultas ao vivo em casas noturnas ao redor do mundo, conforme o próprio costumava divulgar em seu perfil no X.