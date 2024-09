Empresária é incentivada por amigas a fazer conteúdo adulto e bomba

Pamela Mata revelou que entrou em plataforma após incentivo de amigas - Foto: Divulgação

Pamela Mata é hoje uma das principais influenciadoras de conteúdo adulto, mas antes ela seguia em uma carreira completamente diferente da atual. Uma das estrelas do OnlyFans e da Privacy, ela recebeu o troféu ‘Estrelas do Ano’ na categoria sexy influencer revelação de 2024.

Antes de ficar engajada em sites de conteúdo adulto, Mata trabalhava somente com o seu empreendimento. Ela é dona de uma loja de lingeries e roupas pensadas para criadoras +18 e casais liberais.

A influenciadora de conteúdo adulto é especialista em moda íntima e decidiu explorar isso nos seus conteúdos após o incentivo de amigas, que se tornaram milionárias com seus nudes e vídeos picantes.

Ela aceitou bem o conselho das amigas e agora fatura R$ 40 mil por mês com seus conteúdos "proibidos”. "Sempre fui exibicionista, mas nunca tinha pensado em entrar nas plataformas. Por estar nesse meio sensual, até pela loja, os seguidores começaram a pedir muito", falou.

"E as minhas amigas me incentivaram ainda mais. Decidi então me lançar: realizar meus fetiches, descobrir meu lado mais ousado e faturar dinheiro com isso também. Foi uma grande surpresa, o perfil bombou logo de cara”, contou.

Influenciadora é acompanhada por famosos

Pamela observeu um crescimento do seu lucro com as gorjetas dadas por famosos. Ela tem jogadores do São Paulo e Palmeiras, cantores e até um apresentador de TV casado entre seus assinantes.

“A maioria já me seguia, seja pela loja ou pelas minhas fotos mais ousadas. Os famosos são bem generosos, principalmente nas gorjetas (risos). Eles pedem muitos vídeos exclusivos, a maioria tem fetcihe por lingeries. Eles também gostam de pés e de serem humilhados”, revelou.