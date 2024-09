VÍDEO: Leo Santana recebe massagem seminu e movimenta a web

Leo Santana recebeu massagem de "gostosona" - Foto: Reprodução | Instagram

Um vídeo bastante inusitado deixou a web em polvorosa neste final de semana. Trata-se do cantor Leo Santana recebendo uma massagem “intensa”, e que deixou os internautas com ciúmes em nome de Lore Improta, com quem o artista possui um relacionamento e a pequena Liz.

Nas imagens, o GG aparece recebendo uma massagem relaxante de uma mulher. Na sessão, a massagista, chamada por internautas de “gostosona” chega a abraçar o pagodeiro em alguns momentos e até esfregar os braços nas pernas dele, enquanto Leo está deitado, aparentemente apenas de roupa íntima.

O vídeo, claro, viralizou. Os comentários divertidos não demoraram a aparecer, e muitos internautas elogiaram a postura de Lore Improta, destacando sua "maturidade" em aceitar que outra mulher massageasse seu marido.

“Misericórdia, precisava ser uma gostosona , não tinha nenhuma tia mais caída? Kkkkkkk Lore reage mulher”, brincou um perfil. “Que isso Lore? Tem nenhum homem com a mesma profissão da moça não?”, disse outro.

