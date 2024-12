VÍDEO: Nego do Borel é levado à delegacia após briga em avenida

Na manhã deste domingo, 24, o cantor Nego do Borel esteve no centro de uma briga em plena luz do dia na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o artista trocando socos com um homem, cuja identidade ainda não foi revelada.

Segundo informações do portal LeoDias, policiais precisaram usar spray de pimenta para conter a confusão, mas a situação só foi completamente resolvida quando os envolvidos foram encaminhados à delegacia.



O episódio ocorreu em uma avenida movimentada, chamando a atenção de pedestres e motoristas que presenciaram o tumulto. As circunstâncias que levaram ao confronto ainda não foram esclarecidas, e o caso segue em investigação.

Assista:

e meu marido que é motorista de app e pegou um passageiro que do nada caiu na porrada com o nego do borel, parece que Nego bateu no carro onde o amigo dele tava e ele foi lá chamar pro fight em defesa do amigo 🤣 o RJ não é para amadores meus amigos 🤣 pic.twitter.com/TVc3TVZxis