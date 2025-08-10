Menu
REVOLTANTE

VÍDEO: Pabllo Vittar é agredida em show e não deixa barato

Agressão contra Pabllo revoltou os internautas

Por Edvaldo Sales

10/08/2025 - 15:45 h
Pabllo Vittar
Pabllo Vittar -

A cantora Pabllo Vittar passou por uma situação delicada na noite da última sexta-feira, 8. A drag queen levou um puxão de cabelo de um fã durante um show em Recife, capital de Pernambuco. O que a pessoa não esperava, porém, era que Pabllo reagiria à agressão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como tudo aconteceu. A artista interagia com o público quando alguém puxou sua lace. Revoltada com o que tinha acabado de acontecer, Pabllo reagiu com um tapa logo em seguida.

Na gravação, ainda é possível ver que no momento da agressão contra a cantora, ela aparece próxima à plateia, tirando fotos. Ela retoma o show após o incidente.

A situação gerou debate entre os fãs na rede social X (antigo Twitter). “MERECIDO! Pabllo Vittar deu UM TAPA em um fã que puxou sua lace”, opinou um internauta. “Bem feito. Vamos ter noção, né? Pabllo Vittar desce para ficar juntinho com todo mundo, aí vem um sem noção e faz isso”, comentou outro.

“Bateu pouco, eu faria pior”, disparou mais um. Outro acrescentou: “Que atitude tosca dessa criatura, véi. Que a Pabllo tenha acertado bem na fuça”.

Veja o momento da agressão por dois ângulos diferentes:

Pabllo Vittar revela fetiche curioso

Pabllo Vittar surpreendeu ao revelar um fetiche inusitado: a cantora afirmou que sente atração por homens casados e adora receber cantadas de comprometidos.

“É verdade [que recebi cantadas de famosos casados], mas eu adoro. Gente, não sei o que me move. Qualquer dia desses, eu vou aparecer com a cara toda quebrada e careca, porque eu amo um homem casado. Mas eu super respeito”, contou ao Foquinha Entrevista.

Apesar da preferência, Pabllo fez questão de esclarecer que não se envolve com parceiros de amigas. “Não sou talarica, porque talarica é quem pega marido de amiga. Pego das desconhecidas”, seguiu.

A artista ainda garantiu que nunca foi descoberta e explicou o que realmente a atrai nesse tipo de relação. “O cara pode até ser solteiro, mas, se ele colocar uma aliança no dedo, acabou. Acho que eu tenho fetiche em aliança, não é nem em homem casado”, completou.

