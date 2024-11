VÍDEO: Sandy e namorado médico são flagrados juntos em festa

Sandy e Pedro Andrade - Foto: Reprodução

Mantendo o relacionamento de forma discreta, Sandy foi vista novamente ao lado do namorado, o médico Pedro Andrade. O casal foi flagrado em uma festa no restaurante badalado de São Paulo na sexta-feira, 25, onde celebraram o Dia do Médico acompanhados de amigos.

O vídeo compartilhado pela página Circo da Mídia mostra o casal curtindo a noite com um grupo de amigos. Recentemente, Sandy e Pedro também foram fotografados juntos em uma viagem romântica pela Europa, onde apareceram em clima de carinho.

Flagra! Conseguimos o primeiro e agora o segundo flagra de Sandy e do médico Pedro Andrade. O casal aproveitou a noite de São Paulo em um badalado restaurante. pic.twitter.com/JZS4mZ6NDC — Circo da Mídia (@circodamidia) October 26, 2024

Há algumas semanas, o casal foi visto em Campinas, junto ao filho de Sandy, Theo, de 10 anos. Embora o relacionamento tenha sido noticiado há dois meses, nem Sandy nem Pedro fizeram declarações públicas sobre o romance.