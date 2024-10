Festa da filha de Junior Lima é criticada e Monica Benini reage

Monica Benini falou sobre festa de filha com Junior - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Monica Benini decidiu se manifestar sobre as críticas recebidas pela forma como comemorou o aniversário de três anos de Lara, filha dela com Junior Lima. Os comentários negativos surgiram pelo fato de que a comemoração ocorreu de forma simples.

Leia Mais:

>>> Reataram? Sandy causa com atitude com Lucas Lima em público

>>> Davi Brito se revolta, rebate Mani Rego e nega união estável

>>> Andressa Urach elogia parceria com filho em conteúdo adulto: "Ótimo"

Na ocasião, a famosa mostrou alguns detalhes do evento, que contou com mesa decorada com tecidos cor de rosa com o nome da menina escrito. Além da decoração rosa, o local ainda contou com alguns brinquedos da menina: Minnie de pelúcia e unicórnios.

"Eu recebi mensagem de uma amiga e de seguidores falando sobre a festa da Lara e que os stories que eu fiz da festa repercutiram em vários lugares. Surgiram algumas pessoas indignadas, falando e comentando", iniciou Monica, sobre as críticas.

A esposa de Junior reagiu: "Eu não sou a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, não sigo perfis de fofoca. Eu não me interesso por fofoca e não vivo por externo, eu vivo para dentro, para o que de verdade faz sentido para mim. Então, para ser muito sincera, aqui entre nós, pouco me importa".

"Estou pouco me fodend* para o que as pessoas estão falando. De fato, eu nem tinha visto. Está tudo bem. Não consumo esse tipo de conteúdo, não leio comentários, não vejo as notícias. Não se estressem com isso. Todo mundo pode falar o que quiser", completou a famosa.

Durante a semana, a influenciadora chegou a comentar que a celebração simples foi realizada com itens que eles trouxeram de uma recente viagem que a família fez, inclusive, para celebrar os aniversários dos filhos.