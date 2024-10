Andressa Urach elogia parceria com filho em conteúdo adulto: "Ótimo"

Andressa Urach falou sobre trabalho com filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach rebateu as críticas que tem recebido por informar que o filho, Arthur Urach, vai voltar a gravar seus vídeos proibidos para menores de 18 anos.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a ex-peoa de A Fazenda garantiu que não se preocupa com as críticas que recebe.

“Eu não leio os comentários, não ligo para a opinião das pessoas. Quando eu estava quebrada no fundo do poço, nenhum irmão da igreja, os sem pecados, me ajudou a pagar uma luz ou um leite para me ajudar com meus filhos, estamos trabalhando!”, iniciou a famosa.

Urach ainda falou do esforço que possui para manter a renda familiar: “Não fazemos mal a ninguém. Não paro minha vida pra cuidar da vida de ninguém e não falo mal de ninguém. Tô construindo um patrimônio para meus filhos trabalhando”.

“As pessoa são hipócritas, não têm a coragem que eu tenho e preferem viver a vidinha medíocre que vivem atrás das redes sociais, porque eu não tenho tempo de cuidar da vida de ninguém, já se tem tempo para cuidar da vida do outro é porque deve ser muito infeliz”, completou.

Por fim, a influencidora de conteúdo adulto elogiou o trabalho do filho. “Arthur é um ótimo profissional, faz um excelente trabalho. O pior é que a maioria que critica é mulher, mas eu até gosto porque enquanto elas falam mal de mim, os maridos delas assinam meu Privacy!”, ironizou.