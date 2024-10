VÍDEO: Sheila Mello rebola e lembra clássicos do É o Tchan na SPFW

Sheila Mello requebrou em passarela - Foto: Divulgação

Sheila Mello desfilou no São Paulo Fashion Week, nesta quarta-feira, 16, e surpreendeu ao dançar, no meio da passarela, clássicos do É o Tchan com Beto Jamaica. "Melô do Tchan" e "A noiva loira do tchan" foram os hits escolhidos pela dupla para embalar o público.

Leia Mais:

>>> Sheila Mello posa com ex-marido e web repercute semelhança com filha

>>> Scheila Carvalho é processada por ex-funcionária e sofre acusação

>>> Ex-É o Tchan, Sheila Mello processa médico que deixou sua bunda torta

Eles entraram no momento do desfile da marca Meninos Rei. Ao apresentar a sua nova coleção, a marca de Salvador uniu a música e a moda brasileira.

No Instagram, internautas dividiram opiniões. Uma pessoa elogiou: "Achei sensacional, representando o nosso Brasil". Outro afirmou: "Quando estilista faz uma coleção e outros dizem que falta um Tcham". Um terceiro criticou: "O que virou o SPFW? Senhor!".