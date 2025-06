Virginia é parada na imigração da China e revela susto com passaporte

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução | Instagram

Durante viagem de volta ao Brasil, a influenciadora Virginia Fonseca foi parada na imigração chinesa no aeroporto de Pequim, na sexta-feira, 20. Em stories publicados em seu perfil oficial no Instagram, ela detalhou que foi encaminhada para uma sala de averiguação após funcionários suspeitarem de seu passaporte.

"Vou contar um negócio para vocês que aconteceu comigo agora. Bem linda, plena, passando pela imigração aqui, a mulher encafifar que não sou eu no passaporte. Eu fiz o passaporte com 19 anos, então, realmente, mudei muita coisa. Mas, assim, eu já viajei o mundo inteiro com o passaporte e ninguém nunca me parou. Aqui eu fui parada", afirmou.

Na publicação, a Virginia contou que outros funcionários foram chamados para avaliar seu passaporte e, após cerca de 15 minutos, ela foi liberada.

A influenciadora afirmou ainda que trocou as lentes dos dentes recentemente, o que pode ter influenciado a desconfiança dos funcionários em relação a sua aparência no passaporte. "Então, não sei o que eles estavam pensando sobre tudo... Mas glória a Deus que deu tudo certo", escreveu.