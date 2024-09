Viúva de Mr. Catra posta foto com novo amor; veja

O AMOR ESTÁ NO AR

Influenciadora é mãe de cinco dos 32 filhos do funkeiro - Foto: Reprodução | Instagram

O amor está no ar — mais uma vez. Viúva de Mr. Catra, Silvia Catra revelou para o mundo o seu novo marido, o empresário André Luiz Barcellos, em fotos feitas durante um ensaio romântico e publicadas por ela nas suas redes sociais.

Em entrevista ao EXTRA, a influenciadora, que é mãe de cinco dos 32 filhos do funkeiro que morreu em setembro de 2018 após batalhar contra um câncer de estômago, afirmou que “André é uma pessoa muito especial” para ela.

“Me entende, é uma pessoa família. Gosta dos meus filhos. É muito difícil hoje em dia se envolver. Fui casada quase a minha toda. E achei que não conseguiria me envolver novamente. Mas encontrei a pessoa certa. Me permiti amar novamente”, disse.

Com 51 anos, André é empresário no ramo de tecnologia e flamenguista. Ele e a ex-mulher de Catra moram juntos numa casa na Vila Valqueire, no Rio.

Silvia Catra e André Luiz Barcellos | Foto: Reprodução | Instagram

