Viviane Araújo ainda sofre com derrota no Morena do Tchan: "Chorei"

Viviane Araújo abriu o baú e relembrou quando em 1997 perdeu a vaga como “Morena do Tchan" para Scheila Carvalho. Aos 22 anos, a então dançarina havia se inscrito despretensiosamente no concurso, mas ficou decepcionada quando não saiu vencedora, mesmo chegando à final.

“Eu fiquei muito triste (risos). Eu ainda era uma garota, cheia de sonhos. Não sabia ainda de fato o que eu queria. Mas vi essa possibilidade do concurso e disse: "Vou tentar". Fui passando de fase, não sabia até quando ia durar, até que cheguei na final. Na minha cabeça, já sentia que ia rolar. Sentia que era a minha chance. E não foi. Fiquei muito mal, chorei pra caramba”, relembra Viviane, hoje aos 49 anos, em entrevista ao EXTRA.

Não demorou muito para que a atriz e dançarina se conformasse com a derrota. Para que isso fosse possível, ela diz que tentou levar para a vida o conselho dado pela sua mãe.

“Minha mãe, sempre muito certa das palavras, disse: "Minha filha, não fique assim. Não era para ser. Ainda não era o seu momento e vai chegar a sua hora". Demorou um pouquinho (risos), mas eu consegui”, continuou ela.

A artista já teve a oportunidade de falar isso também para os integrantes do "É o Tchan". Em dezembro do ano passado, a banda recebeu uma homenagem do "Altas horas", e Vivi foi uma das convidadas.



"Foi horrível, gente. Foi péssimo! Mas, hoje, posso estar aqui. Eu falo: 'Deus é muito bom na vida da gente'. E agradeço muito essa oportunidade. Eu sou muito fã, amo muito vocês. O que vocês fizeram, a música, a dança... Até hoje", disse.