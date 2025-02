Wanessa Camargo surge com suposto pivô do término com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella chegou ao fim e a notícia movimentou as redes sociais na última terça-feira, 11. No meio disso, Renata Brás, amiga da cantora, foi acusada de ser a pivô do término.

Depois disso, Wanessa negou a possibilidade e saiu em defesa dela. Já nesse domingo, 16, Renata esteve no show Xanirô, da filha de Zezé, e, logo depois, as duas apareceram juntas.

“Quero muito vir aqui também para esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga, não tem nada de errado acontecendo, gente”, disse a cantora, defendendo a amiga.

Wanessa completou: “Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso tem o Fabrício, que é o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história. A Rê é amiga minha, amiga do Dado, assim como o Fabrício que também é o namorado dela e, inclusive, estava lá junto, entendeu? Então, não tem maldade nenhuma nisso, não tem nenhuma situação acontecendo”.