Xamã confessa que já ficou com Luísa Sonza

O cantor e ator Xamã revelou, nesta sexta-feira, 25, já ter se envolvido com a também cantora Luísa Sonza. A confissão aconteceu durante o programa Lady Night, onde o artista enfrentou o temido detector de mentiras no quadro "Hector Bolígrafo".

Durante o programa, a apresentadora Tata Werneck questionou o ator sobre temas variados, inclusive sobre o relacionamento com Luísa Sonza. Ao perguntar se Xamã já havia ficado com a cantora, o músico confirmou: “Já fiquei com ela.” A revelação foi acompanhada de uma validação do detector de mentiras, que afirmou que a fala era verdadeira.



Os rumores sobre um possível romance entre os artistas surgiram após as colaborações em “Câncer” e “Mama.Cita”. Porém, eles negaram quando foram questionados sobre o assunto. Atualmente, o rapper vive um relacionamento com a atriz Sophie Charlotte.

Em outro momento do quadro, Tata fez um novo questionamento: "Você se acha mais gostoso do que o Filipe Ret?". "Não. Lógico que não", respondeu o ator. No entanto, o detector desmentiu o artista: "Ele mente".