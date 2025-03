Xuxa revela que fez transplante para tratar doença; saiba mais

Xuxa Meneghel falou sobre uma fase delicada pela qual passou - Foto: Reprodução | TV Globo

Perto de completar 63 anos, Xuxa Meneghel falou sobre uma fase delicada pela qual passou. A apresentadora revelou que se submeteu a um transplante capilar para tratar de uma alopecia androgenética, condição também conhecida como calvície.

Em entrevista ao jornal Extra, Xuxa Meneghel deu detalhes do procedimento, realizado há pouco mais de duas semanas. “Tirei cabelinhos da parte de trás da cabeça e coloquei aqui em cima, na rodelinha, e na frente, nas entradas. Fiz há uns 20 dias”, disse.

Segundo ela, daqui a três meses, esses fios devem cair e vão nascer outros no lugar. “Eu não queria ter muito cabelo, só queria ter um cabelinho legal, sabe? Que não ficasse aparecendo as falhas”, explicou a apresentadora.

Xuxa afirmou que quer incentivar outras mulheres com a mesma condição. “Estou nesse processo, inclusive para incentivar outras mulheres com alopecia. Homens costumam recorrer ao implante, a gente não. Eu quero muito que o meu dê certo para que as mulheres também tenham essa vontade de fazer”, completou.