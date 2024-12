Ex de Ayrton Senna faz revelação sobre relacionamento dele com Xuxa

Xuxa e Ayrton Senna - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma ex de Ayrton Senna, chamada Adriane Yamin, que manteve um discreto relacionamento de quatro anos com o piloto, revelou que o ele assumiu publicamente o relacionamento com Xuxa um mês depois do término entre eles.

Em entrevista ao podcast Na Lata, ela contou que ficou confusa pela forma repentina como Senna terminou o namoro entre eles. “Ele falou para mim: ‘Adriane, eu tô muito confuso, vou precisar de um tempo’. Eu falei pra ele: ‘Como assim? Você acabou de me assumir para o mundo e me pede um tempo’. E ele virou e falou: ‘Desculpa, mas não me cabe mais tempo. Se você tem alguma dúvida, então a gente acaba por aqui.’ Ele levantou e foi embora”, disse.

Segundo a Adriane, logo depois ela ficou sabendo do namoro de Ayrton com Xuxa. “E depois veio a minha irmã me contar que ouviu um burburinho dizendo que ficou sabendo que Ayrton mandou o avião dele ir buscar a Xuxa… Com isso, eu fiquei muito confusa e fui conversar com a mãe dele”, continuou.

Ainda de acordo com ela, Ayrton tinha consciência de que tomou uma atitude errada. “Eu viajei com ele pra França em novembro, voltei, aí ele foi pro Rio gravar, depois ele veio falar comigo, e nisso já era dezembro… E tudo com a Xuxa aconteceu em dezembro. O Senna sabia que o que ele tava fazendo não era bonito, ele não queria expor o que ele tava fazendo. Quem assumiu a relação para a mídia, e expôs, e quis fincar a bandeira foi a Xuxa! Até então ele tava assim rebolando”, continuou.

Na ocasião, ela afirmou que ficou chateada pelo fato de o piloto terminar o namoro quando ela já era adulta e eles podiam aproveitar mais. “Eu acho que isso que me deixou mais doente, de ter chegado na reta final e não poder curtir a vida com ele. A gente curtia na minha casa, sempre com gente perto. A gente não podia ter intimidade juntos, não podia ficar de mão dada… Isso me dava nervoso, eu falava 'um dia a gente vai poder curtir juntos' e quando isso chegou, ele quis parar pra pensar”, completou.

Yamin e Senna começaram a namorar quando ela tinha 15 anos, e ele tinha 24.