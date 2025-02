Xuxa é internada em hospital e motivo é revelado

Xuxa está internada em hospital - Foto: Reprodução | Globo

Xuxa Meneghel está hospitalizada em São Paulo após passar por uma cirurgia nesta terça-feira, 21. A famosa quer dedicar o primeiro semestre deste ano para cuidar da saúde.

De acordo com informações do portal LeoDias, a apresentadora passou por um procedimento cirúrgico no joelho no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Xuxa fará a turnê A Última Nave no segundo semestre de 2025. Até lá, a famosa tem o interesse para cuidar da saúde antes da agenda de shows no país.