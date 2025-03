Youtuber assume trisal com namorada e sogra e faz plano de gravidez

Nick Yardy falou sobre relação com namorada e mãe dela - Foto: Reprodução | Instagram

O youtuber Nick Yardy, 29 anos, tem chamado a atenção na internet com uma revelação inesperada. O famoso disse "ter engravidado ao mesmo tempo" a namorada, Jade, de 22 anos, e a mãe dela, Dani, de 44.

A informação, porém, foi desmentida pelo próprio Nick, que possui 3,4 milhões de inscritos no seu canal no YouTube, depois de muitas críticas de internautas.

"As pessoas que me seguem estão apenas procurando entretenimento e não acho que elas realmente tenham acreditado nisso. Eu faço muitas paródias diferentes online, apenas para fins de entretenimento, para fazer as pessoas rirem", garantiu o youtuber ao Daily Mail.

O famoso voltou a garantir que os três formam um trisal e declarou que a gravidez das duas ao mesmo tempo pode acontecer. O influencer também falou que os três estão juntos há quase dois anos.

"Elas são, na verdade, mãe e filha, e nosso envolvimento uma com a outra é real. É que elas não estão realmente grávidas. Pelo menos não ainda", explicou Nick.