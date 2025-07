Zé Felipe é chamado de mulherengo pelo irmão

Zé e João Gui juntos - Foto: Reprodução | Instagram

João Guilherme contou um detalhe íntimo de sua relação com o irmão mais velho, o cantor Zé Felipe. Os dois fizeram uma brincadeira no Instagram, nos bastidores da gravação do novo clipe do sertanejo, e expuseram características pessoais de cada um.

Os irmãos participaram do quadro do influenciador Romin e precisam apontar qual dos dois se encaixava mais na característica mencionada por ele. Zé Felipe foi definido como preguiçoso, engraçado e enrolado, já João Guilherme foi chamado de vaidoso e atrasado.

Entretanto, no quesito mulherengo, Zé Felipe ganhou o título e tentou reverter a situação. “Eu era casado há seis anos, tranquilinho. É o João”, explicou Zé. “Você pode falar o que quiser, mas as pessoas sabem que é você”, disparou João.

João Guilherme e Zé Felipe respondendo perguntas sobre "Qual irmão é mais". pic.twitter.com/Fu7GYN7Y3W — Portal João Guilherme (@portaljga) July 22, 2025

Novo romance?

Recentemente, o cantor deu o que falar nas redes sociais após começar a seguir a atriz Bella Campos, que retribuiu a atitude dele. Recém separado da influenciadora Virginia Fonseca, o famoso foi logo apontado como affair da artista.

O caso repercutiu tanto que Virginia Fonseca parou de seguir Bella, deixando claro que não curtiu a interação da intérprete da personagem Maria de Fátima, no remake da novela Vale Tudo, com o pai de seus três filhos.