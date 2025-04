Zé Felipe revela se já se relacionou com homens: “Já, um só”

Zé Felipe uma caixinha de perguntas no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Zé Felipe foi questionado por um seguidor se já se relacionou sexualmente com outros homens. Ele abriu recentemente uma caixinha de perguntas no Instagram e se irritou com a pergunta.

“Você já comeu viado?”, indagou o uma pessoa. Zé Felipe não gostou do questionamento e deu uma resposta ácida.

“Galera, pergunta sobre música, pô! Aí vem uma pergunta dessa aqui. Você já comeu viado? Já, só seu pai, um só”, disse.

Veja o momento: