Zé Vaqueiro presenteia esposa com joia em homenagem ao filho morto

O cantor Zé Vaqueiro presenteou a esposa, Ingra Soares, com uma joia em homenagem a Arthur, o filho do casal que morreu há cerca de um mês. O pequeno nasceu com Síndrome de Patau e faleceu aos 11 meses, no dia 8 de julho.

O artista escolheu um conjunto de pulseiras que traz as iniciais não só de Arthur, mas também de Nicolly, de 13 anos, que é fruto de um relacionamento anterior da esposa, e Daniel, de 4 anos, fruto do casal. “Olha que lindas, ganhei do marido”, disse Ingra nas redes sociais ao compartilhar a peça.

Arthur nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele ficou internado na UTI de um hospital em Fortaleza (CE) até os nove meses, teve alta, mas voltou ao hospital após uma parada cardíaca e acabou não resistindo.