Zé Vaqueiro volta aos palcos após morte do filho

Filho de Zé Vaqueiro morreu na madrugada do último dia 9, - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Zé Vaqueiro retomou neste final semana a agenda de shows após a morte do filho Arthur, de 11 meses. Ele se apresentou em Crato, interior do Ceará, na madrugada deste sábado, 20. Na ocasião, o artista aproveitou para se declarou para esposa, Ingra Soares.

“Queria mandar um beijo para o meu amor, que eu tenho certeza que está assistindo em casa. Chego já, viu, nega. Te amo muito, você é a mulher mais incrível do mundo”, disse o cantor.

O show em Crato foi o segundo que Zé Vaqueiro fez após a morte de Arthur na madrugada do último dia 9, em Fortaleza. O menino havia nascido com malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau.

Zé Vaqueiro comunicou a morte do filho por meio das redes sociais. “Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações, o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson”, dizia o comunicado.