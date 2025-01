Zeca Pagodinho surpreende e realiza ação infantil no Rio de Janeiro

Ação foi registrada nas redes sociais do artista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O espírito natalino tomou conta do sambista Zeca Pagodinhoque saiu pelas ruas do Xérem, no Rio de Janeiro, distribuindo presentes para as crianças da cidade.

A ação do cantor de 65 anos foi registrada em suas redes sociais nesta quarta-feira, 25, feriado de Natal. "Os Papais Noéis de Xerém! Uma verdadeira equipe natalina que sai pelas ruas da região levando alegria para a criançada", escreveu.

"Não tem trenó nem rena, mas tem muito amor", completou o artista.

Zeca Pagodinho decidiu desacelerar e dar uma pausa em sua carreira musical. A última agenda do artista aconteceu no último sábado, 21.

No mês de junho de 2025, de acordo com informações da f5, do jornal Folha de S.Paulo, o sambista fará uma viagem internacional com a família. O destino, contudo, ainda não foi revelado.