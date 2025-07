Zezé di Camargo reage no palco após demissão polêmica de backing vocal

Zezé di Camargo quebrou o silêncio sobre assunto - Foto: Reprodução

Durante apresentação no São João de Serra Talhada (PE), na noite da última quarta-feira, 25, o cantor Zezé di Camargo quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo sua ex-backing vocal, Bianca Alencar. A artista causou revolta nas redes sociais após comparar uma refeição típica do Nordeste a “lavagem”. A repercussão negativa levou à sua demissão da equipe de Zezé, decisão que foi confirmada pelo próprio cantor no palco.

Em conversa com o público, o sertanejo destacou seu respeito e carinho pelo povo nordestino e explicou por que optou pelo desligamento de Bianca.

“Não concordo... É verdade, a gente não concorda com o que ela disse, porque eu venho no Nordeste há pelo menos uns 30 anos. Eu venho no Nordeste fazer show. Já estive em várias cidades, em várias capitais, em várias cidades pequenininhas", afirmou Zezé.

Na sequência, ele relembrou suas origens e comparou sua cidade natal à cidade pernambucana onde se apresentava:

"O Brasil inteiro tem cidade pequena. Aonde eu nasci, gente? A cidade onde fui alfabetizado, estudei até a 4ª série. Depois, tive que mudar para estudar mais um pouco. Serra Talhada é uma metrópole perto da Vila Propício, onde eu fui criado, onde eu praticamente nasci".

Zezé concluiu o desabafo com um pedido de desculpas ao público nordestino:

"Ela foi muito infeliz. Eu quero pedir desculpas, em nome de Zezé Di Camargo e Luciano, ao povo nordestino. A gente não concorda com o que ela falou".

Polêmica na turnê

A polêmica começou na sexta-feira, 20, após um vídeo de Bianca viralizar nas redes. Nele, a backing vocal critica uma refeição servida durante a turnê de São João:

"Vou falar um negócio pra vocês: valorizem São Paulo, vocês que são de São Paulo. Valorizem demais os restaurantes que tem, qualquer lugar que você vai. Até aqueles botecos mesmo que têm PF, né? Valorizem, gente, porque a gente só sabe o perrengue que é fora. Cara, que almoço terrível, eu paguei e não comi. Não dá. Tanto pelo visual que era... parecia, Deus me perdoe, parecia lavagem assim, sabe? Melequento, arroz melequento, feijão melequento, frango. E a aparência e o sabor também, nossa Senhora", declarou Bianca, gerando forte reação do público nas redes.