Xanddy Harmonia, Bell Marques e João Gomes - Foto: Divulgação e Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Muitos soteropolitanos aproveitam o São Pedro para fazer bate e volta em municípios próximos a Salvador para curtir. Com a despedida do São João, é a vez de novas cidades ganharem destaque com grandes shows e festas gratuitas que prometem movimentar o interior do estado e atrair apaixonados pela folia.

De Feira de Santana a Amélia Rodrigues, passando por Itaparica, Antônio Cardoso e Ipecaetá, o São Pedro na Bahia chega com atrações de peso, que incluem nomes como Xanddy Harmonia, Bell Marques, João Gomes, Nattan, Adelmário Coelho, Raí Saia Rodada e muito mais. A celebração conta com uma programação diversa que vai até 6 de julho.

6 cidades perto de Salvador com festas de São Pedro imperdíveis:

Itaparica – 27 a 29 de junho

Atrações: Xanddy Harmonia, Arriba Saia, Virgílio Forrozeiro, Bell Marques, João Gomes, Nattan, Adelmário Coelho, Raí Saia Rodada e Dois Amores

Feira de Santana – 27 a 29 de junho (distritos de Humildes, Bonfim de Feira e Jaíba)

Atrações: Dorgival Dantas, Elba Ramalho, Alcymar Monteiro, Zezo, Toque Dez, Gatinha Manhosa, Targino Gondim, Nadson Ferinha, Trio Nordestino, Lairto, Bete Nascimento, França e Banda, Lara Amélia

Amélia Rodrigues – 27 a 29 de junho

Atrações: Flávio José, Seu Maxixe, Devinho Novaes, Toque Dez, Estakazero, Gatinha Manhosa, Targino Gondim, Nordestilhas, Alex e Camargo, Kuriosidade do Forró, Domingos do Forró, Raio da Silibrina

Antônio Cardoso – 28 e 29 de junho

Atrações: Devinho Novaes, Seresta do Rasta, Cescé Amorim, Beto Filho, Marcos André, Nequinha do Acordeon, Maurício Menezes, Zé Araújo, Lucas Viana, Cheiro Verde, Trio Maracás

Ipecaetá – 28 e 29 de junho

Atrações: Devinho Novaes, Batista Lima, Vitinho Cachorrão, Gabi Moraes, Forrozão do Capitão, Igor – O Rei da Farra, Ítalo Júnior, Os Falcões, Banda Dona Flor

Serra Preta – 28 e 29 de junho

Atrações: Kart Love, Toque Dez, Val Kaze, Déja Ribeiro, Brumaleve, Quintal da Tia Carla, Olivan Monteiro