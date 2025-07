Ipiaú prepara São Pedro e homenageia escritor Euclides Neto

Com o tema “Meu Xodó, Minha Alegria- Melhor São Pedro da Bahia”, festa vai contar com animação de artistas de projeção nacional - Foto: Janaina Castro | Prefeitura de Ipiaú

O município de Ipiaú, sudoeste da Bahia, vai realizar entre os dias 27 e 30 de junho, a tradicional Festa de São Pedro, evento que tem se destacado pela organização, diversidade de atrações, segurança e impacto positivo na economia local.

Com o tema “Meu Xodó, Minha Alegria- Melhor São Pedro da Bahia”, a festa vai contar com a animação de artistas de projeção nacional e prestará uma homenagem especial ao centenário do nascimento do escritor Euclides Neto, cuja literatura vem sendo objeto de estudos acadêmicos e demonstra apego à terra e ao homem do campo.

Atrações artísticas

Nos dois palcos montados na Praça de Eventos nada menos que 29 atrações vão se apresentar. A programação diversificada contempla diferentes gêneros musicais e atende aos mais variados gostos do público, com destaque especial para o velho e autêntico forró. As tradicionais quadrilhas juninas, com suas coreografias e temáticas, também estão garantidas.

Na sexta-feira, 27, se apresentam Ana Castela, Edigar Mão Branca, Maiara e Maraísa, Rafinha, Donas do Bar, Larissa Souza, Carol Souza e Adriano Ryos. Nesta data também vai ser realizado o Festival de Quadrilhas Juninas. Solange Almeida, Zé Neto & Cristiano, Danniel Vieira, Tayrone, Juninho dos Teclados, Cupim de Ferro e Kiko Cigano, são as atrações da noite de sábado, 28.

A programação prossegue no domingo, 29, com os shows de Natanzinho Lima, Gustavo Mioto, O Grelo, Kal Love Hits, Pé de Badoque, Andinho Brito e Banda Carretel.Na segunda-feira, 30, última noite da festa, será a vez Dudu Ferreira, Calcinha Preta, Bruno & Marrone, Nattan, Henry Freitas e Netinho Cabral.

A expectativa é de que cerca de 200 mil pessoas compareçam à Praça de Eventos nas quatro noites da festa. Gente de toda a região e até de outros centros do estado se programa para participar da folia que tem contribuído para que Ipiaú se consolide como um dos mais importantes destinos do turismo cultural.

A grande afluência do público, visitante e local, já está movimentando os diversos setores da economia possibilitando a geração de emprego e renda. Do comercio à hotelaria, passando pela prestação de serviços, o aquecimento já é notório. De acordo com pesquisa realizada em edições anteriores, a cada R$ 1 investido pela administração pública, houve um retorno de R$ 4,26 para os comerciantes. Agora, em 2025, a meta da gestão municipal é fortalecer ainda mais esse impacto financeiro, promovendo uma festa alegre e economicamente positiva.

A prefeita Laryssa Dias (PP) acompanha de perto todos os detalhes da organização: fiscaliza, orienta, opina e demonstra otimismo quanto ao sucesso do evento. Ela fará as honras da casa ao receber o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro Rui Costa e outras autoridades que já confirmaram presença.

Transparência

Reconhecendo o compromisso da gestão municipal com o uso responsável dos recursos públicos e com a garantia do direito à informação, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) concedeu ao município de Ipiaú o Selo de Transparência dos Festejos Juninos 2025.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com o TCE e o TCM, visa promover a transparência nas contratações públicas relacionadas às festas, estimular o controle social e assegurar a eficiência na gestão dos recursos destinados à cultura e ao turismo.

Para garantir uma festa ainda maior e acessível, a Prefeitura de Ipiaú participou do edital de seleção pública promovido pela Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur) e foi aprovada em todas as etapas. O município vai receber R$ 600 mil para apoio à contratação de artistas e reforço da tradição local. A apresentação do cantor Nattan, por exemplo, conta com recursos desse convênio.

Segurança reforçada

O esquema de segurança da Festa de São Pedro vai contar com a atuação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e brigadistas. Apenas da Polícia Militar, quase 100 profissionais estarão mobilizados para atuar diretamente no circuito da festa.

As forças de segurança estarão distribuídas em postos estratégicos e vão utilizar recursos tecnológicos como drones e câmeras com reconhecimento facial. Também estarão presentes o Juizado de Menores, o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública.

Decoração e identidade cultural

A decoração do evento está sendo elaborada por profissionais experientes, que buscam resgatar elementos típicos da cultura nordestina em cada detalhe. A ornamentação da Praça de Eventos valoriza as cores e alegorias do período junino. Uma réplica de uma vila do interior está sendo montada na entrada da praça, onde será instalado um memorial em homenagem ao escritor Euclides Neto, cuja obra exaltou Ipiaú e a cultura regional.

Já na Praça Rui Barbosa, centro da cidade, foi montada, no São João, uma Vila Junina que realizou atividades relacionadas à economia criativa. As ruas Dois de Julho e Castro Alves, principais vias do comércio local, estão devidamente decoradas com bandeirolas multicoloridas, evidenciando a parceria da prefeitura com a Câmara de Dirigentes Lojistas- CDL- de Ipiaú

A Festa de São Pedro em Ipiaú se consolida como uma das maiores e mais importantes do interior da Bahia, ganhando destaque cultural, social e econômico. O evento está oficialmente dentro do roteiro do turismo cultural da Bahia.

O festejo Meu Xodó, Minha Alegria: O melhor São Pedro da Bahia é o “coração pulsante de Ipiaú na cultura da Bahia”, disse a prefeita Laryssa Dias.