Dias d´Ávila gasta quase R$ 7 milhões com festejos de São Pedro

Lauana Prado tem maior cachê entre as atrações de Dias d´Ávila: R$ 550 mil - Foto: Reprodução | Facebook

A Prefeitura de Dias d´Ávila mais uma vez irá festejar o São Pedro, ao invés do São João. O objetivo é fugir da cocorrência das cidades vizinhas e atrair maior público. Outra vantagem seria conseguir contratar atrações renomadas por preços mais em conta, uma vez que a demanda não é mesma.

Mas, essa economia passou longe dos cofres do município. Os valores dos cachês a serem pagos às 11 atrações, que irão se apresentar de 26 a 29 deste mês, somam R$ 2 milhões e 850 mil. No entanto, apenas 7 atrações foram informadas ao painel junino do Ministério Público da Bahia, lançado em 2023 em parceria com os tribunais de contas para incentivar e premiar a transparência e as boas práticas de gestão.

No painel, os gastos com shows, informados pela Prefeitura de Dias d´Ávila, somam R$ 1 milhão 720 mil. Uma diferença de R$ 1 milhão 130 mil para menos e tudo pago com recursos próprios. O maior cachê é de Lauana Prado, R$ 550 mil, e consta no painel do MP.

Em contrapartida, Mari Fernandez (R$ 480 mil), Solange Almeida (R$ 350 mil), Dan Ventura (R$ 140 mil) e Kátia Cilene (R$ 160 mil) ficaram de fora da relação enviada ao painel. Para se ter uma ideia, as atrações que constam no painel colocam Dias d´Ávila na 81ª posição entre os municípios com maiores gastos em cachês. Quando contabilizados os dados ausentes, o município figura entre os 27 com maior volume de gastos em contratações.

Outros gastos

Além das atrações, a Prefeitura de Dias d´Ávila publicou no Diário Oficial os contratos referentes à infraestrutura da festa. Os palcos, camarins, camarote, toldos e elevados para a Polícia Militar vão custar R$ 2 milhões 978 mil.

As barracas de bebidas e comidas, bem como as peças de decoração foram contratadas por R$ 455 mil e as bandeirolas para enfeites na s ruas da cidade foram contratadas por R$ 390 mil. Ao todo, são R$ 3 milhões 823 mil que, somados aos shows, totalizam R$ 6 milhões e 673 mil. Isso sem contar sanitários químicos e serviços de vigilância.