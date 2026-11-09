"O racismo só será combatido se houver letramento racial", diz Luiza Mandela

O racismo não se manifesta apenas em ofensas explícitas, mas também em imagens, palavras e práticas cotidianas que muitas vezes passam despercebidas. Para a pedagoga e escritora Luiza Mandela, o enfrentamento dessas desigualdades começa pelo letramento racial, que permite identificar estereótipos, questionar privilégios e adotar atitudes concretas. “O racismo está no cotidiano, então o antirracismo também precisa estar”, afirma.

Em passagem por Salvador, onde proferiu a palestra de abertura do III Workshop Cases de Comunicação do Sistema de Justiça, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia (PGE-BA), Mandela concedeu esta entrevista ao A TARDE. Autora do livro Manual do Letramento Racial: um convite à consciência, à ação e à transformação, ela defende a ampliação do letramento racial como ferramenta para desconstruir estereótipos, questionar desigualdades históricas e promover mudanças nas instituições, especialmente nas áreas de educação e comunicação.

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Na sua palestra, você abordou os desafios de uma comunicação pública antirracista. O que caracteriza uma comunicação antirracista e o que ainda falta para que ela seja incorporada à rotina das instituições públicas?

Uma comunicação antirracista não reproduz estereótipos racistas. Ela não reproduz imagens que são pejorativas da população negra. As pessoas que produzem essa comunicação precisam ser letradas racialmente. Porque se a gente não tem letramento racial, não consegue fazer uma comunicação de forma antirracista. A gente acaba entrando nos vieses inconscientes. O que são os vieses inconscientes? É o modus operandi que o racismo atua através das práticas, das próprias imagens que são escolhidas para estarem nas reportagens, através das narrativas que são feitas. Cito como exemplo o caso de uma prefeitura que reproduziu a imagem de uma pessoa negra relacionada diretamente à violência. Essa correlação reforça estereótipos racistas. Uma comunicação antirracista se preocupa em trazer imagens de maneira positiva. A gente sabe que a comunicação, a notícia, a reportagem, às vezes, precisam trazer notícias que não são positivas. Mas a gente precisa saber como comunicar e por que está comunicando. Portanto, uma comunicação antirracista também se preocupa com o como se comunicar e o por que está se comunicando dessa forma.

Muitas vezes, o racismo aparece na comunicação sem que os próprios profissionais percebam. Quais são os erros mais comuns na escolha de palavras, imagens e abordagens jornalísticas quando o assunto envolve a população negra?

Aí voltamos à questão do letramento racial. A gente só consegue superar esses estereótipos quando se letra racialmente e consegue enxergar que a população negra pode ocupar todo e qualquer espaço. Não só o espaço da narrativa da violência, da escassez e da pobreza extrema. A gente sabe, estatisticamente falando, que a população negra é realmente a mais pobre. Mas a gente pode também trazer outras narrativas em torno disso. Entender que a pobreza foi produzida. Entender que a desigualdade foi produzida. Uma comunicação antirracista traz isso. Não culpabiliza a própria vítima pela desigualdade. E tem o cuidado nas escolhas das imagens. Porque as imagens comunicam muito. Se você sempre está trazendo pessoas negras associadas a violência, à vulnerabilidade, vai comunicar que somente as pessoas negras estão produzindo e reproduzindo violências. É ter o cuidado também do como se comunica, o que se comunica. E entender o contexto histórico. Trazer o contexto histórico para essa comunicação também é importante.

Você pesquisa e trabalha com letramento racial há muitos anos. Por que esse tema é importante?

Porque a nossa sociedade é estruturada no racismo. O letramento racial vem para que possamos entender o cerne da questão racial brasileira, que vem desde o período da colonização até os dias atuais, com consequências para a população negra. Consequências essas que são as desigualdades sociais, de acesso às universidades, de oportunidades. O letramento racial faz com que as pessoas enxerguem de forma racializada as relações sociais. E entendam que são necessárias políticas públicas, ações afirmativas, ações em prol da equidade da população negra. Porque a população negra é equivalente a 55,5% de acordo com o IBGE. Mas, em proporcionalidade, se a gente for falar em cargos de liderança, em cargos de decisão, dos melhores salários, essa proporção não se reflete. Então, o letramento racial também vem para questionar. O que nós esperamos das pessoas brancas, quando elas se letram racialmente? Que elas também questionem. Por exemplo: por que só pessoas como eu estão ocupando esses lugares de poder e decisão? Quem limpa e quem chefia? Todo esse contexto brasileiro faz parte do letramento racial. Por isso todo mundo deveria ter letramento racial. Como o Brasil é estruturado no racismo, a gente só vai combatê-lo se tiver letramento racial.

Seu livro ‘Manual do Letramento Racial’ propõe transformar o reconhecimento do racismo em consciência e ação. O que significa, na prática, sair do discurso e assumir uma postura antirracista?

Significa você realmente ter, em sua prática cotidiana, ações antirracistas. Você passa a não se calar diante do racismo. Porque, quando se letra racialmente, como eu disse, você identifica o racismo. E passa a questionar não só os cargos de decisão, mas como se configuram todos os espaços. E, se tem o poder para isso, você deve transformar esse lugar, independente de ser negro ou não. Quando se letra racialmente e é uma pessoa branca, você deve buscar romper com o pacto da branquitude e trazer pessoas negras para ocupar espaços de poder e decisão. Não basta só falar que é antirracista, que é letrado racialmente. O letramento racial é um conceito norte-americano que foi popularizado por muitos intelectuais, não só eu. Mas não basta falar que é uma pessoa letrada.

O letramento racial exige ações concretas?

Requer ação. Inclusive, no final do meu livro, tem desafios práticos como, por exemplo, sete dias de observação e ação antirracista. Esse desafio é para estimular a construção de um olhar mais atento e consciente sobre o racismo nas relações cotidianas. O racismo está no cotidiano, então o antirracismo também precisa estar. Quando a gente não tem letramento racial, muitas vezes acha que o racismo acontece somente quando a pessoa xinga a outra de macaca, de preta fedida. Só que o racismo vai muito além. Inclusive, no meu livro, faço uma analogia com o iceberg. Os xingamentos racistas estão na ponta do iceberg. E o que está da ponta para baixo? Negar oportunidades, culpar a vítima pelo racismo, ignorar leis antirracistas, apagar sua intelectualidade, as piadas que são racismo recreativo, exigir subserviência sempre, duvidar da capacidade, achar porque por ser negro ele deve ensinar sobre racismo. Entre outras questões que as pessoas não enxergam quando não tem letramento racial. Elas enxergam só a parte superficial desse iceberg, da coisa mais agressiva. E, não necessariamente, o racismo vem com agressividade. Ele vem, às vezes com sutileza, com sarcasmo, com fala mansa. E, se você não tem letramento racial, não identifica.

Que postura uma pessoa antirracista deve adotar ao presenciar atitudes como essas?

Se ela presenciar outra pessoa praticando racismo, por exemplo, deve falar: você está sendo racista e racismo é crime. E ajudar sendo testemunha. Isso é ser antirracista. Não está acontecendo com ela, mas ela pode intervir, nomear, ajudar a denunciar, promover ações antirracistas, dependendo do lugar que esteja. Esses já são passos de transformação. É se rever também: será que pratico esse racismo cotidiano? O que preciso mudar? Porque o racismo no Brasil é crime para além disso. É um crime que não é criminalizado como deveria, mas é crime.

A Lei 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Mais de duas décadas depois, por que ainda encontramos tanta dificuldade para cumprir essa legislação?

Nós temos 23 anos de lei e a gente não pode negar os avanços, sempre falo sobre isso. Hoje, têm municípios com gerência de relações étnico-raciais. Inclusive fui gerente da gerência de relações étnico-raciais no Rio de Janeiro. Tem municípios com coordenadorias sobre relações étnico-raciais. Mas ainda não é suficiente para os 5.569 municípios brasileiros. Saiu inclusive uma pesquisa do Instituto Alana sobre essa lei. Quando o instituto lançou a pesquisa para esses mais de 5,5 mil municípios, só 21% responderam. Ou seja, 79% dos municípios nem responderam a pesquisa. Já é algo que a gente precisa ficar em alerta. Por que esses 79% nem responderam se aplicam a lei? Se tem algum orçamento? Acho que falta interesse. Para essa lei ser aplicada como deveria, falta entender que é preciso estudar, se letrar racialmente, ter formação continuada.

Como você avalia a formação dos professores?

Eu vejo que tem muitas redes que já estão oferecendo formações, que já saem dessa questão do Novembro Negro somente. Mas muitas ainda estão nas ações pontuais. E ação pontual não é aplicação de política pública. A gente só aplica uma política pública quando ela tem abrangência. Quando existe o interesse do município de ter uma coordenadoria ou uma gerência com verba, com formação para construções, com projetos políticos pedagógicos que contemplem a 10.639 e a Lei 11.645, que amplia 10.639 e traz o ensino de história e cultura indígena, junto com a afro-brasileira e africana. É entender que é preciso uma mudança também de postura porque às vezes a rede tem formação, tem verba e tudo mais, mas os próprios educadores não despertam o interesse. Isso é uma das coisas que também coloco no conceito de iceberg de ignorar as leis antirracistas. Você pergunta: conhece a Lei 11.645? A pessoa fala: ah, que lei é essa? Já presenciei isso. E a lei está aí há 23 anos. A Lei 11.645 desde 2008. E ainda tem pessoas que trabalham com educação que não sabem que leis são essas. E essas leis alteram a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não tem como um educador falar que não conhece. Acho que falta interesse por conta do racismo estrutural. Mas não estou só culpabilizando o educador. Estou falando de uma forma geral. É desinteresse mesmo do sistema como um todo.

Você atua como escritora, consultora antirracista e produtora de conteúdo. Como ampliar o alcance do debate racial para além dos ambientes acadêmicos e dos grupos que já estão sensibilizados para o tema?

Acredito que a internet ajudou a popularizar o conceito de letramento racial. Como disse, ele é um conceito acadêmico norte-americano, mas tento trazer nas minhas redes sociais as questões raciais de forma simples e didática para que as pessoas entendam. Eu estive na educação pública por 12 anos e andei por muitas escolas, muitas comunidades, falando sobre educação antirracista, trazendo o letramento racial. Mas não de uma forma teórica, fechada. Ter uma comunicação antirracista é também usar uma linguagem que alcance todos os públicos. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando a pessoa que faz os meus cílios, fala: “Olha, comprei o teu livro e entendi o que você falou”. Ela não é da área de educação, não é professora. Qualquer pessoa pode ler o meu livro. Eu escrevi para que qualquer pessoa entendesse. Sou uma pessoa que está na academia, estou num doutorado, mas muitas vezes a academia se distancia da massa. Ela cria esse lugar da produção de conhecimento e acaba se distanciando das pessoas que não estão nele. Claro, trouxe conceitos e tudo mais, mas não uso uma linguagem academicista, para que o livro se aproxime das pessoas. Eu tenho muita preocupação com a forma com a qual me comunico, inclusive na internet. Sempre estou falando de letramento racial. Tenho uma microssérie no meu Instagram, luizamandela, que é um minuto de letramento racial. Ali trago conceitos em um minuto de forma que as pessoas consigam entender. E, se elas não entenderem, também podem ir no meu direct, porque estou à disposição para isso. Mas tento fazer da forma mais didática possível, porque acredito na popularização dos conceitos. Acredito que o conceito não deve ficar guardado dentro do espaço acadêmico. Eles estão aí para serem popularizados.

A discussão sobre racismo também precisa considerar as diferenças entre homens e mulheres negros e as experiências da população LGBTQIAPN+?

O capítulo 5 do meu livro é: “Não basta ser antirracista, é preciso ser anti LGBTQIAPN+ fobia”. E todas as outras formas de opressão. Existe um conceito chamado interseccionalidade, que é também é norte-americano, e faz esse cruzamento de opressões. A gente não pode desconsiderar isso em um país que mais mata a população LGBTQIAPN+ no mundo. Onde as pessoas trans têm uma expectativa de vida de 35 anos. É muito sério falar disso, porque a gente não pode ignorar as demais opressões. A opressão racial é muito forte, mas se uma pessoa é negra e é trans, por exemplo, vai sofrer ainda mais. Ela vai sofrer com o racismo, e com a transfobia. Vai sofrer essas violências de forma conjunta, muitas vezes. Por isso, é importante a gente entender que existem opressões que vão se cruzando com as opressões raciais. E a gente vive num país realmente que é um país que mata pessoas LGBTQIAPN+ . Onde têm pessoas homofóbicas e transfóbicas. E digo que, para além da gente ser letrada racialmente e intervir no nosso cotidiano, também precisa ser anti LGBTQIAPN+ mais fobia e intervir no nosso cotidiano também. Ter ações que promovam a interrupção desses preconceitos. Porque a gente não pode desrespeitar quem são as outras pessoas, independente das diferenças que elas têm.

Para concluir, em um país onde o racismo ainda é frequentemente negado ou minimizado, o que significa, na prática, construir uma sociedade antirracista?

Eu acredito muito que é preciso desconstruir para reconstruir. O Brasil foi fundado na violência. Muitas pessoas pensam que a colonização acabou, que a escravização ficou no passado e não tem consequências. Mas tem. Por isso, acredito na desconstrução para a reconstrução. A reconstrução de pensamentos, de ações, de imaginários, da gente entender que precisa sentar, estudar, ler e ouvir. Exercer o nosso lugar de escuta também, exercer o nosso lugar de fala quando necessário. Entender que a gente vive numa coletividade. E se você não é uma pessoa negra mas está ouvindo que ele está falando sobre racismo, é entender que ela está falando de uma dor que sente. Porque desconsiderar que a sociedade brasileira é racista, você não está pensando na coletividade. Porque o racismo tem raízes históricas, como já disse. É negar a história do seu próprio país. E um país que não conhece a sua própria história precisa realmente ser reconstruído. A gente precisa, por exemplo, que as escolas tenham disciplinas que tratem da verdadeira história do Brasil, que não começou na escravidão. A gente precisa entender que os indígenas já estavam aqui, que o nosso país foi invadido, que a colonização não foi benéfica, nem pacífica. Entender a formação dos quilombos, das revoltas regenciais. Falta reconstruir os currículos escolares e universitários. Por isso que falei de desconstruir para, depois, reconstruir.