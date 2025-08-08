NOVIDADE
Canal Portal A TARDE: confira canal de notícias do WhatsApp
Veículo funciona como mais uma alternativa para a informação
Por Redação
O Portal A TARDE apresentou mais uma alternativa para a veiculação de notícias e informações, além do site e grupo de WhatsApp, o veículo agora apresentou o Canal do WhatsApp.
Nesta modalidade, as notícias aparecem com a imagem de capa, título, e subtítulo da matéria, com os endereços de redirecionamento, tanto para a matéria completa, quanto para a página oficial do Instagram.
O Canal do WhatsApp é mais uma alternativa de veiculação de notícias de forma veloz e ampla para a sociedade, além de notificar o cidadão como qualquer outra mensagem do aplicativo.
Para acessar o canal é simples, basta clicar no link do canal e aceitar o convite, ao aceitar, o usuário já fará parte do Canal de WhatsApp do Portal A TARDE.
