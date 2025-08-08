Canal Portal A TARDE: confira canal de notícias do WhatsApp

Portal A TARDE apresenta Canal de WhatsApp - Foto: Divulgação | Portal A TARDE

O Portal A TARDE apresentou mais uma alternativa para a veiculação de notícias e informações, além do site e grupo de WhatsApp, o veículo agora apresentou o Canal do WhatsApp.

Nesta modalidade, as notícias aparecem com a imagem de capa, título, e subtítulo da matéria, com os endereços de redirecionamento, tanto para a matéria completa, quanto para a página oficial do Instagram.

O Canal do WhatsApp é mais uma alternativa de veiculação de notícias de forma veloz e ampla para a sociedade, além de notificar o cidadão como qualquer outra mensagem do aplicativo.

Para acessar o canal é simples, basta clicar no link do canal e aceitar o convite, ao aceitar, o usuário já fará parte do Canal de WhatsApp do Portal A TARDE.

‎Siga o canal "Portal A TARDE" no WhatsApp

