Comer chocolate dá espinhas? Veja mitos e verdades

O Dia Mundial do Chocolate, é celebrado nesta segunda-feira, 7, e lembra o doce que conquista milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, enquanto aproveitamos essa delícia, surge uma dúvida comum: será que comer chocolate dá espinhas?

Segundo especialistas, o consumo de chocolate pode sim estar relacionado ao surgimento ou piora da acne, especialmente se for consumido em excesso ou de forma irregular.

Por que o chocolate pode dar espinhas?

A relação está ligada ao consumo de alimentos com alto índice glicêmico.

Esses alimentos liberam muita glicose (açúcar) no sangue rapidamente.

Exemplos de alimentos com alto índice glicêmico:

Chocolate

Doces em geral

Massas

Arroz branco

Pão branco

Batata

Bolachas

Como isso afeta a pele?

A glicose no sangue faz o corpo liberar muita insulina.

A insulina ajuda a absorver o açúcar, mas o pico dela pode estimular as glândulas sebáceas do rosto.

Isso pode aumentar a produção de oleosidade e levar ao aparecimento ou piora das espinhas.

No entanto, não é preciso abandonar o alimento completamente. Opte por chocolates com maior teor de cacau — eles geralmente têm menor impacto no organismo.

Dicas para cuidar da pele: