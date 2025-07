Pizza além do óbvio: 5 sabores inusitados testados em Salvador

Dia da Pizza é comemora dia 10 de julho - Foto: Arte A TARDE

Um prato típico da Itália, que foi criado há mais de dois mil anos antes de Cristo, com massa feita com farinha, água, sal e fermento, virou febre mundial, chegou no Brasil em 1910, e agora é um dos mais consumidos, além de ser reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A pizza se tornou uma paixão mundial em diversos países, sobressaindo até o amor que os brasileiros têm pelo futebol - que não é pouca.

Há quem diga que São Paulo é a cidade ideal para comemorar o dia da pizza, celebrado no dia 10 de julho. Mas, quando o assunto é a iguaria, a Bahia está em 4° lugar no ranking dos estados que mais produzem pizzas no Brasil, segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), em pesquisa realizada em 2023.

Enquanto em outros países, como os Estados Unidos, a pizza é mais seca e sem tanto recheio, no Brasil, o brasileiro consome com bastante ingrediente, até triplicando o queijo ou colocando muito mais chocolate, como as pizzas doces.

Variedades e gostos distintos

Nos aplicativos de pedidos de comida online na capital baiana, é bastante acessível encontrar diversos restaurantes abertos de segunda a segunda, mas encontrar pizzas com sabores diferentes não é uma tarefa fácil. Ou é. Depende da sua fome e curiosidade em experimentar pizzas com sabores não tão convencionais.

Pensando nisso, o A TARDE preparou a redação do jornal para receber cinco sabores de pizzas diferentes vendidas pela capital baiana. Afinal, não adianta apenas dizer que é inusitado ou diferenciado, é preciso apreciar para dar o veredito se é bom ou não.

Os jornalistas experimentaram os sabores, ranqueando-os entre a 1° como a melhor e a 5° como a que menos gostou.

Entre as pizzas selecionadas com os sabores diferentes estão:

Pizzaria Sabor do Sul

Local: R. Hélio de Oliveira, 523 - Santa Teresa - Brotas

Sabores: Strogonoff (molho de tomate, mussarela, strogonoff de frango, champignon e orégano); Doritos (mesma base, só que com o salgadinho como recheio principal)

Pizzaria Salvador

Local: apenas delivery (71) 9 8829-4877

Sabor: vegana (molho de tomate, mussarela de castanha, toscana gratinada, cebola roxa, raspas de tofu, requeijão cremoso de castanha e borda recheada de goiabada cremosa)

Pizzaria DiLaura

Local: Rua Marechal Andréa, 142 - Pituba

Sabor: Diamba (recheada com Camarão, catupiry, geleia de pimenta, molho artesanal de mussarela, orégano, raspas de limão e uva)

Food Zone

Local: Av. Manoel Dias da Silva, 1345 - Pituba

Sabor: sushi (preparada com arroz japonês empanado e frito, patê de salmão grelhado, cream cheese, gergelim, cebolinha e tarê).

