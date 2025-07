Dia da Pizza: Brasil consome mais de 5 milhões de fatias diariamente

Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) registra a marca de 63,5 mil pequenos negócios do ramo - Foto: Gilberto Junior / Ag. A Tarde

Com origem e raízes em diversas culturas antigas, a pizza se popularizou em todo o mundo. A massa é feita com farinha de trigo, sal, açúcar e fermento, ingredientes simples, mas que para transformar o alimento em um negócio, a receita exige uma pitada extra de coragem, e o Brasil tem a cada ano ganhando mais espaço nesse mercado.

Segundo o Sebrae, em 2024, o setor de pizzarias teve um crescimento de 9,5% na abertura de novas empresas e registrou o menor número de fechamentos desde 2017.

Já de acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o país é o segundo no mundo a consumir mais pizzas, com mais de 5 milhões de unidades por dia.

Nesta quinta-feira, 10, é celebrado o Dia Internacional da Pizza e os dados revelam também outro crescimento, além dos microempreendedores individuais. De acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), a marca é de 63,5 mil pequenos negócios do ramo. O Sebrae reuniu alguns de seus clientes para mostrar as superações na área.

Grande concorrência do setor é um desafio para pequenos empreendedores | Foto: Divulgação / USP Imagem

Pequenos negócios

O setor de grande concorrência é um desafio para os pequenos empreendedores, a analista de Competitividade do Sebrae, Jane Blandina da Costa, aponta as principais estratégias para manter uma pizzaria.

“Para se manter neste setor que é forte e possui grande concorrência, a principal orientação é investir na fidelização do seu cliente, com uma oferta de produtos de qualidade, além de possibilitar algum tipo de experiência positiva para o consumidor retornar”, explica a especialista.

“O atendimento é o diferencial que faz com que o cliente se fidelize ao pequeno negócio”, completa. A Pizza Pátio Delivery é uma dessas empresas preocupadas em ter um diferencial. O pequeno negócio, localizado em Teófilo Otoni (MG), é conduzido pelo casal Christiano e Ana Flávia Lima e foi iniciado em 2020, durante a pandemia. O intuito era levar um pouco mais de afeto e uma pizza de qualidade para a casa das pessoas.

Casal Ana Flávia Lima e Christiano iniciaram o negócio durante a pandemia | Foto: Divulgação/Sebrae

Recomeços

Empreender no ramo das pizzas pode ser um caminho para superar as dificuldades. É o caso de Esmeralda Aparecida, de 55 anos, que mora no Bairro Padre Eustáquio, em Divinópolis (MG). Nos últimos anos, a microempreendedora individual (MEI) viu sua lanchonete chegar à beira da falência, o que a levou à depressão e a recaídas no alcoolismo.

Esmeralda Aparecida vendia 15 pizzas e agora triplicou as vendas | Foto: Divulgação/Sebrae

A mulher junto ao marido também procurou apoio no Sebrae. “Queria dar a volta por cima. Foi então que a consultora do Programa Comunidade Empreendedora ouviu a minha história e analisou o perfil do nosso bairro, e vimos que o que faltava no Padre Eustáquio era uma pizzaria. Já tinha habilidade e o que eu fiz foi voltar a me dedicar a isso”, comenta a empreendedora.

“As pizzas têm me ajudado no meu tratamento, são uma terapia para mim”, revelou a mulher que disse a produção da lanchonete quadruplicou e que agora vendem, em média, 60 unidades por fim de semana, sem contar as minipizzas.