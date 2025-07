"A melhor noite para a pior em um minuto", desabafa Renzo López

Renzo López, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O uruguaio Renzo López desabafou sobre a montanha-russa de emoções vivida pelo Vitória na reta final do empate dramático do Leão por 2 a 2 contra o Sport no Barradão.

O atacante marcou o gol que deixou o Leão, pela segunda vez na partida, em vantagem no placar e até chegou a tirar a camisa para celebrar o tento decisivo. No último lance, entretanto, Romarinho igualou o placar para a equipe pernambucana.

Passou de ser a melhor noite para a pior em um minuto. Agora é seguir trabalhando para pegar o Mirassol e chegar bem na partida. Renzo López - Em entrevista ao Premiere

Assista o gol marcado pelo uruguaio aos 50 minutos do segundo tempo:

Renzo Lopez marca seu primeiro gol com a camisa do Vitória.



E foi de cabeça! Pra alegria do nosso Igor Conde que disse que ele lembrava o Vegetti aqui



pic.twitter.com/wsjqA8lxfN https://t.co/ciP16sewz7 — Central do Arabão (@centraldoarabao) July 24, 2025

O próximo compromisso do Vitória será no sábado, contra o Mirassol, no estádio “Maião”, em São Paulo, às 18h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro