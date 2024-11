A TARDE Open de Tênis chega ao fim com promessa de novas edições

Adversários se cumprimentam após a final da categoria A - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A 2ª edição do A TARDE Open de Tênis chegou ao fim neste domingo, 10, na Associação Atlética da Bahia (AAB), em Salvador, consolidando-se como um evento de destaque no calendário esportivo da capital baiana.

Durante o final de semana, atletas e espectadores lotaram as quadras de saibro da AAB, que foram palco de grandes disputas e momentos emocionantes, marcando mais um sucesso na organização da rádio A TARDE FM e seus parceiros.

O torneio, que busca promover o tênis e fortalecer o esporte local, coroou duplas campeãs em quatro categorias. Além disso, um dos momentos mais marcantes foi a homenagem ao ícone do tênis na Bahia, Pedro Silva, de 76 anos. Ex-alunos, adversários e amigos relembraram sua trajetória e contribuição para o esporte. Com uma carreira vitoriosa e grande influência na formação de atletas, Pedro recebeu depoimentos carinhosos e presentes.

Coordenador técnico do torneio, Newton (Mizú) Mizutani celebrou o sucesso do evento e já pensa nas melhorias para que a próxima edição seja ainda mais completa e agradável para tenistas, familiares e público em geral.

Newton Mizutani, o Mizú, é um dos responsáveis pela organização técnica do A TARDE Open de Tênis | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“Nosso evento, ainda bem, foi um grande sucesso. Tivemos uma boa organização, tudo o que nós planejamos aconteceu. Claro que acontecem os imprevistos, mas eu acho que todos os atletas gostaram e aprovaram o nosso evento. A gente também ainda viu alguns pontos a melhorar, mas isso a gente vai sentar na próxima reunião para poder ajustar para o próximo evento. Está todo mundo pedindo bis, eu acho que isso é uma resposta de dever cumprido”, disse Mizú ao Portal A TARDE.

Já o diretor de novos negócios da rádio A TARDE FM e diretor da Viramundo Produções, Ildázio Tavares Júnior, além de comemorar a 2ª edição, garantiu a 3ª e a 4ª para 2025.

Agradecer a todo mundo que participou e em 2025 tem mais. Não vai ser um, acho que tem dois Ildázio Tavares Júnior - diretor de novos negócios da rádio A TARDE FM

“Não tenho dúvida nenhuma que está confirmada [a 3ª edição], e eu espero não estar vivo e ter a 54ª do A TARDE Open de Tênis. Acho que a gente plantou uma semente e ela tem que perpetuar, porque o Grupo A TARDE faz isso há muito tempo. A travessia [Mar Grande-Salvador] está aí de exemplo, com mais de 50 edições. Foi um sucesso, cerca de 400 pessoas rodaram, ninguém reclamou de nada, tudo rodando perfeito, tudo muito bonito”, complementou.

A 2ª edição do A TARDE Open de Tênis foi uma realização da rádio A TARDE FM, com organização da Viramundo Produções, produção da Carambola Produções e organização técnica da Infinite Tennis Training Center. Entre os patrocinadores estão Associação Atlética da Bahia, Bella Napoli, Gráfico Empreendimentos, Hospital da Obesidade, Guebor Toyota, além do apoio da Laticínio Dengo.