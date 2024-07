Adversário da rodada, Vitória tem 'vida difícil' contra o Botafogo

Vitória busca embalar segundo triunfo seguido - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entrará em campo nesta quinta-feira, 11, contra o Botafogo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os comandados de Thiago Carpini estão buscando aumentar a distância da zona de rebaixamento e para isso terá que quebrar um retrospecto negativo, já que venceu o Fogão apenas uma vez nos últimos 12 jogos.

A última vitória da equipe rubro-negra ocorreu no Campeonato Brasileiro de 2017, por 3x2, no estádio Nilton Santos. Na ocasião, David, André Lima e Danilinho balançaram as redes a favor do Leão, enquanto Brenner descontou duas vezes.

Desde então, foram seis jogos, divididos entre Brasileirão, Série B e Copa do Brasil, com quatro derrotas e dois empates, incluindo a eliminação na 3ª fase da Copa nacional desta temporada. Ao todo, a equipe carioca marcou 9 gols e o Vitória ficou com cinco.

Confira retrospecto:

Vitória 1-2 Botafogo - Copa do Brasil 2024

Botafogo 1-0 Vitória - Copa do Brasil 2024

Vitória 0-0 Botafogo - Série B 2021

Botafogo 1-0 Vitória - Série B 2021

Vitória 3-4 Botafogo - Brasileirão 2018

Botafogo 1-1 Vitória - Brasileirão 2018

Botafogo 2-3 Vitória - Brasileirão 2017

Vitória 2-2 Botafogo - Brasileirão 2017

Vitória 0-1 Botafogo - Brasileirão 2016

Botafogo 1-1 Vitória - Brasileirão 2016

Vitória 1-2 Botafogo - Série B 15

Botafogo 2-0 Vitória - Série B 15

Entretanto, embalado pela vitória contra o Criciúma no último domingo, 7, o Leão enfrentará o Fogão dentro de casa, no Barradão, às 21h30. Enquanto os cariocas estão na 2ª colocação da tabela, o rubro-negro é o 15º colocado, três pontos da primeira equipe na zona.