Adversário definido: Popó encara Wanderlei Silva na Spaten Fight Night

A luta mais aguardada do Spaten Fight Night era a revanche entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort - que demorará ainda mais a acontecer. Com a lesão de Belfort, um substituto precisava ser escolhido para o principal confronto de 27 de setembro, e o nome selecionado movimentou o mundo do MMA.

Agora, o "Cachorro Louco" encara ninguém menos do que Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe, em São Paulo. A luta terá oito rounds de dois minutos cada, sem limite de peso.

Com 50 anos recém-completos no dia da luta, Popó garante que está mais do que preparado para o embate, ainda que tenha menos de um mês para se preparar. Até lá, o lutador treinará no topo de duas torres do edifício de luxo no centro do Rio de Janeiro que serve de cenário para a novela "Vale Tudo".

"Eu tô com a motivação lá em cima e preparado como nunca. Meu adversário pode ser campeão, mas no ringue eu já mostrei quem manda.Para o público eu prometo que vai ser um confronto grandioso com garra, técnica, muita força nos punhos e vontade de vencer. Estive na plateia na edição de 2024 e agora é a minha vez de entrar no Spaten Fight Night, honrar minha carreira e fazer essa luta inédita entrar para a história", garantiu.

Com 34 nocautes em seu cartel, Popó acredita que pode aumentar esse número no dia 27. “Eu nunca escolhi adversário, sempre enfrentei todo mundo, e agora não vai ser diferente. Estou treinando pesado pra dar show e estou focado em vencer. Não corro de desafio. Respeito o Popó pelo que conquistou no boxe, mas aqui, entrou no ringue, é guerra”, comenta Wanderlei.

Junto ao confronto entre os dois, o Spaten Fight Night será palco para a revanche entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, que tenta vingar o irmão, e a defesa do cinturão mundial da medalhista olímpica Bia Ferreira contra a uruguaia Maira Moneo.