Salvador recebe Cage Masters 3 com duelos de MMA e promessa de show

Salvador será palco, neste sábado, 29, a partir das 19h, de mais uma edição do Cage Masters Fighting Championship. O evento, que chega à sua terceira edição, acontecerá no Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, localizado no Largo de Roma, na Cidade Baixa.

O card principal terá o confronto entre o baiano João Amarante e o paraense Almir Sampaio. Além dessa luta, o evento contará com outros 12 combates, incluindo disputas de MMA, Capoeira e Extreme Dirty Boxing, modalidade que se assemelha ao kickboxing, mas permite o uso de cotoveladas e do Muay Thai Clinch.

Criado pelos baianos Daniel Valverde e Cesar Carneiro, fundadores da academia MMA Masters, o Cage Masters tem como objetivo revelar novos talentos no cenário das artes marciais. Ambos já treinaram grandes nomes do esporte, incluindo Amanda Nunes, considerada a maior lutadora de MMA de todos os tempos.

Um dos destaques da última edição do evento, realizada em dezembro na Bahia, foi Alice Pereira. Após se sagrar campeã no Cage Masters, a lutadora assinou contrato com o UFC, o maior evento de MMA do mundo.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Daniel Valverde destacou a importância de dar visibilidade aos talentos baianos e promover o crescimento do esporte no estado. “A gente está focado em promover e divulgar o esporte na Bahia. No ano passado, produzimos uma edição em Lauro de Freitas, e foi um sucesso”, afirmou.

O treinador reforçou a missão do evento de proporcionar oportunidades a jovens atletas. “Queremos dar uma oportunidade para essa molecada poder mudar de vida. Poder ganhar dinheiro fazendo o que gosta e ajudar suas famílias. A expectativa é maravilhosa para o evento”, declarou.