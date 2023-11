Adversário direto do Bahia, Santos tem 9 desfalques para jogo decisivo | A TARDE

O Santos é um dos principais adversários do Bahia na luta contra o rebaixamento. As duas equipes têm disputado ponto a ponto para tentar se distanciar da zona da degola, e nos confrontos diretos, o Peixe levou a melhor, tendo vencido as duas partidas contra o Esquadrão no Campeonato Brasileiro.

Atualmente Santos e Bahia se encontram na 14ª e 15ª posições do Brasileirão, com 38 e 37 pontos, respectivamente. Nesta 33ª rodada, ambas as equipes enfrentam times que também buscam se afastar da “zona de perigo”. No entanto, o confronto da equipe paulista preocupa os torcedores.

Leia mais

>> Bahia escapa se mantiver a média atual sob o comando de Ceni?; confira

>> Matemáticos afirmam que Brasileirão já tem primeiro rebaixado; confira

Isso porque às 19h desta quinta-feira, 9, o Santos enfrenta o Goiás, atual 18ª colocado da competição, fora de casa e com nove desfalques. O técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com os seguintes atletas: Soteldo (edema na coxa), Dodô (incômodo no joelho), Dodi (suspenso), Alison (lesão no joelho esquerdo), Sandry (lesão no joelho esquerdo), Felipe Jonatan (lesão no joelho esquerdo), Alex Nascimento (fratura no tornozelo direito), João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) e Morelos (lesão na panturrilha direita).

Yeferson Soteldo, peça-chave do time, está fora do próximo confronto devido a uma lesão na coxa sofrida durante o empate com o Cuiabá, adversário do Bahia, também nesta quinta-feira, 9. Ele será poupado para garantir sua presença no clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo domingo, 12, na Vila Belmiro.