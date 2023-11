Bahia escapa se mantiver a média atual sob o comando de Ceni?; confira | A TARDE

Desde a estreia do treinador Rogério Ceni no comando técnico do Bahia foram disputadas 10 partidas, divididas entre cinco triunfos e cinco derrotas. Seguindo esta média, o Esquadrão consegue se livrar do rebaixamento faltando seis jogos para o final do Campeonato Brasileiro? Vamos aos números.

A estreia do treinador aconteceu há quase dois meses, no dia 14 de setembro, em partida contra o Coritiba, que o Bahia saiu vencedor. Desde então, o clube tem passado por altos e baixos, vencendo e chegando a se afastar da zona da degola, mas não conseguindo manter essa distância por muito tempo.

Atualmente o time comandado por Ceni ocupa a 15ª posição, com 37 pontos somados, a mesma pontuação do Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento, e do Vasco, porteiro do Z-4. Se mantiver a média das partidas sob o comando do treinador, o Bahia venceria três e perderia as outras três, alcançando os 46 pontos, pontuação que no recorte atual, não garante a permanência, mesmo que a probabilidade de queda é mínima, de aproximadamente 6,279%.

Entretanto, o desempenho do tricolor jogando na Arena Fonte Nova também melhorou com Ceni. Dentre as quatro partidas disputadas em Salvador desde sua estreia, o Bahia venceu três e perdeu uma.

Até o final da competição, o Esquadrão disputará mais quatro jogos em seus domínios, contra Cuiabá, Athlético-PR, São Paulo e Atlético-MG, e em caso de triunfo nessas partidas, a pontuação conquistada seria de 49 pontos, sem contar as partidas longe de Salvador. Ou seja, apenas 0,002% de chance de rebaixamento para a Série B.