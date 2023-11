Matemáticos afirmam que Brasileirão já tem primeiro rebaixado; confira | A TARDE

O Campeonato Brasileiro de 2023 já tem o seu primeiro rebaixado: o América-MG. Ao menos é o que afirma o Departamento de Matemática e Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em seu site oficial. A equipe mineira não possui chances de se livrar do descenso para a Série B, conforme o coletivo.

Com uma pontuação de 21 pontos e apenas seis rodadas restantes para o final do Campeonato Brasileiro, o América, na melhor das hipóteses, poderia alcançar os 39 pontos, ou seja, dois acima de Vasco e Bahia, que têm o mesmo número, em 16º e 15º lugares, respectivamente.

Leia mais

>> "Fator casa é muito bom", diz David Duarte sobre confronto do Bahia

>> Título em casa? CBF divulga últimas duas rodadas do Vitória na Série B

Mesmo diante deste cenário catastrófico, matematicamente, o Coelho ainda teria chances de escapar da “Segundona”, porém, estatisticamente ele ficaria para trás por conta dos confrontos diretos na parte de baixo da tabela. Além disso, existe a grande possibilidade de Vasco e Bahia pontuarem a mais que a pontuação máxima possível do América.

Além do América, outro que muito provavelmente jogará a Série B em 2024 é o Coritiba, que tem 23 pontos e pode chegar no máximo a 41. Segundo a UFMG, o Coxa tem 99,9977% de chances de ser rebaixado. O Goiás vem logo depois, com 69,1%, seguido de Vasco (36,1%), Bahia (31,4%), Cruzeiro (24%) e Santos (21,4%). Esses são os únicos clubes, segundo os matemáticos, que têm mais de 10% de possibilidades de cair.